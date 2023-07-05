Antalya'da koruyucu aile günü kapsamında etkinlikler düzenlendi

ANTALYA (AA) - Antalya'da Koruyucu Aile Günü etkinlikleri kapsamında koruyucu aileler ve çocukları için program düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen program, Kepez Macera Parkı'nda yapıldı.

Müzik dinletileri, çeşitli gösteri ve oyunların yer aldığı programa, 237 çocuk ve koruyucu aileleri katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, burada yaptığı konuşmada, 30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlandığını söyledi.

Koruyucu ailenin önemine işaret eden Çalışkan, "Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, ilgilenecek, maddi ve manevi gereksinimlerini karşılayabilecek, güvenle bağlanabilecekleri sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Bu nedenle, tüm dünyada korunmaya muhtaç çocuklar için en çok tercih edilen bakım şekli, ülkemizde de olduğu gibi koruyucu aile hizmetidir. Türkiye'de 9 bin 211 çocuğumuz 7 bin 606 aile yanında, ilimizde 237 çocuğumuz 206 aile yanında koruyucu aile hizmetinden faydalanmaktadır." diye konuştu.

Sıcak bir aile ortamının en iyi şartlardaki yuva ve yurt hizmetinden daha iyi olduğunu vurgulayan Çalışkan, çocukların sağlıklı bir şekilde gelişmesi için üstlenilen bu sorumluluğun büyük bir fedakarlık olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.