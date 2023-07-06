Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Alanya'da komşusunun pompalı tüfekle vurduğu kişi yaralandı

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 10:02
        Alanya'da komşusunun pompalı tüfekle vurduğu kişi yaralandı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kavga ettiği komşusu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı.

        Keşefli Mahallesi'nde komşu olan A.S.A. (56) ile K.K. (50) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.S.A, pompalı tüfekle K.K'ye ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Bacağından yaralanan K.K, sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kardeşleriyle kavga ettikten sonra evini ve motosikletini yaktı
        Kardeşleriyle kavga ettikten sonra evini ve motosikletini yaktı
        Alanyaspor'un yeni file bekçisi Ertuğrul Taşkıran
        Alanyaspor'un yeni file bekçisi Ertuğrul Taşkıran
        İsveçli Jennie, kavgada ölen eşi için adalet istedi
        İsveçli Jennie, kavgada ölen eşi için adalet istedi
        Milot Rashica, Galatasaray'a transferini Antalya'da bekliyor
        Milot Rashica, Galatasaray'a transferini Antalya'da bekliyor
        (ÖZEL) Selin'in hedefi, artistik buz pateninde dünya şampiyonluğu
        (ÖZEL) Selin'in hedefi, artistik buz pateninde dünya şampiyonluğu
        Alanyaspor, Loide Augusto ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
        Alanyaspor, Loide Augusto ile 4 yıllık sözleşme imzaladı