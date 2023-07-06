Antalyaspor taraftarı, etkinlikte buluşacak
ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un kuruluş yıldönümü dolayısıyla Antalyasporlular Günü etkinliği düzenlenecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı takımın, 57'nci yılı kutlamaları kapsamında taraftarlar bir araya gelecek.
07 Gençlik Taraftar grubu ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek etkinlik, 7 Temmuz'da saat 21.00'de Boğaçayı'nda yapılacak. Etkinlikte DJ performansı ve görsel şovlar gerçekleştirilecek.