Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Antalyaspor taraftarı, etkinlikte buluşacak

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 13:30
        Antalyaspor taraftarı, etkinlikte buluşacak

        ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un kuruluş yıldönümü dolayısıyla Antalyasporlular Günü etkinliği düzenlenecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı takımın, 57'nci yılı kutlamaları kapsamında taraftarlar bir araya gelecek.

        07 Gençlik Taraftar grubu ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek etkinlik, 7 Temmuz'da saat 21.00'de Boğaçayı'nda yapılacak. Etkinlikte DJ performansı ve görsel şovlar gerçekleştirilecek.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        FLAŞ
        FLAŞ
        Kardeşleriyle kavga ettikten sonra evini ve motosikletini yaktı
        Kardeşleriyle kavga ettikten sonra evini ve motosikletini yaktı
        Alanyaspor'un yeni file bekçisi Ertuğrul Taşkıran
        Alanyaspor'un yeni file bekçisi Ertuğrul Taşkıran
        İsveçli Jennie, kavgada ölen eşi için adalet istedi
        İsveçli Jennie, kavgada ölen eşi için adalet istedi
        Milot Rashica, Galatasaray'a transferini Antalya'da bekliyor
        Milot Rashica, Galatasaray'a transferini Antalya'da bekliyor
        (ÖZEL) Selin'in hedefi, artistik buz pateninde dünya şampiyonluğu
        (ÖZEL) Selin'in hedefi, artistik buz pateninde dünya şampiyonluğu