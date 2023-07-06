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        Alanya'da ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 13:44
        Alanya'da ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde çıktığı ağaçtan inemeyen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Küçükhasbahçe Mahallesi'ndeki bir ağaca çıkan kedi mahsur kaldı. Kedinin ağaçtan inemediğini gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi yönlendirildi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Alanya İtfaiye İstasyon Amirliği ekipleri, merdivenli itfaiye aracıyla ulaştıkları kediyi kurtardı.

        Sahipli olmadığı öğrenilen kedi, doğaya bırakıldı.

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