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        Koreli sanatçılar, depremzedeler için Antalya'da sahneye çıkacak

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        Giriş: 06.07.2023 - 16:43
        Koreli sanatçılar, depremzedeler için Antalya'da sahneye çıkacak

        ANTALYA (AA) - Kore Kültür Merkezi ve Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Ofisince, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla depremzedeler yararına Antalya'da "K-Müzik Festivali" düzenlenecek.

        Kore Kültür Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Koreli sanatçıların "ebedi dost" sloganıyla bir araya geleceği festival, 16 Temmuz'da Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.

        Sanatçıların Kore'ye özgü şarkıları, dansları ve şovları sergileyeceği festivalde, Güney Koreli müzik grubu "BtoB", yetenekli dansçılar ve vokallerden oluşan Just B, kendine has imajıyla farklı müzik tarzlarından esinlenen Koreli şarkıcı ve söz yazarı Adya, Güney Koreli dans grubu SDG Crew ve Koreli şarkıcı ve söz yazarı Kim Sungwon sahneye çıkacak.

        Katılımcılar müzik performanslarından önce Kore'nin turizm, yemek ve oyun gibi kültür unsurlarını keşfetme fırsatı bulacak.

        Etkinliğin turizm bölümünde Kore'nin turistik cazibe merkezleri hakkında sunum yapılacak, yemek bölümünde ise Kore mutfağının lezzetleri sergilenecek. Oyun bölümünde de geleneksel Kore oyunları ve etkinlikleri sahnelenecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kore Kültür Merkezi Genel Müdürü Kee Houng Park, festivalin iki ülkenin ikinci 100 yılda da beraber olması amacıyla "ebedi dost" sloganıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

        Türkiye'de 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde Güney Kore ekiplerinin arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katıldığını anımsatan Park, Kore Savaşı'nda da Türk askerlerinin Kore'ye yardım elini uzattığını kaydetti.

        Festival sayesinde Türk halkının Kore kültürünü daha derinden deneyimleme fırsatını bulacağına işaret eden Park, "Bu etkinlik iki ülke arasındaki alışveriş ve dostluk ilişkisini bir adım daha öteye taşıyacak." ifadesini kullandı.

        Park, festivalin gelirinin depremzedelere bağışlanacağını vurguladı.

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