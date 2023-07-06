Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, KONYSİAD'ın toplantısına konuk oldu

ANTALYA (AA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KONYSİAD) üyeleriyle bir araya geldi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KONYSİAD'ın temmuz toplantısına konuk olan Tütüncü, ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Görev süresinde Kepez'in çehresini değiştirdiklerini ifade eden Tütüncü, sağlıktan eğitime, kültür sanattan bilime kadar her alanda önemli hizmetler yaptıklarını belirtti.

Atıl durumda bulunan DokumaPark'ı, 3,5 milyon metrekarelik yeşil alan, müze, bilim merkezi gibi projelerle halkın kullanımına sunduklarını anlatan Tütüncü, şunları kaydetti:

"DokumaPark'ta kültür sanat adasında bugün 13 müze, 3 kütüphane, 2 anı evi, 25 bin metre karelik botanik bahçe var. Pil Fabrikasını da yine örnek bir çalışmayla halka kazandıracağız. Bizden sonraki kuşaklara dünyanın en güzel kentini çok daha güzel bir miras olarak bırakmak bu adımlarla mümkün olacak."

İlçeye 11 kamu hastanesi kazandırdıklarını aktaran Tütüncü, mahallelere vatandaşın kullanımı için modern kütüphaneler yaptıklarını bildirdi.

Programda, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten ve KONYSİAD Başkanı İlhami Kaplan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye plaket verdi.