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        Antalya'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

        AA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 17:16
        Antalya'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hırsızlık şüphelisi bir kişi yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir oteldeki hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti.

        Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüpheli E.A. ekipler tarafından gözaltına alındı.

        Şüphelinin çantasında bulunan saat, yüklü miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu.

        Çalıntı saat ve paralar ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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