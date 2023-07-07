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        Antalya'da Rus kadın Müslüman oldu Derya ismini aldı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 09:52
        Antalya'da Rus kadın Müslüman oldu Derya ismini aldı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde Rusya uyruklu Daria Dzahafarova Müslüman oldu, ihtida töreniyle Derya ismini aldı.

        İlçe Müftü Vekili Ayhan Akar'ın katıldığı Müftülük'te gerçekleştirilen ihtida töreninde, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra 22 yaşındaki Dzahafarova'ya İslam diniyle ilgili bilgi verildi.

        Şahitler huzurunda kelimeişehadet getiren Dzahafarova'ya "ihtida belgesi" verildi, Rusça mealli Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

        Dzahafarova, Derya ismini alarak Müslüman oldu.

        Daha sonra Müftü Vekili Akar dua okudu.

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