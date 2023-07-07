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        "Kasaba-Sütleğen Yolu Projesi"nde çalışmalar devam ediyor

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 13:48
        "Kasaba-Sütleğen Yolu Projesi"nde çalışmalar devam ediyor

        ANTALYA (AA) - Kaş'ın Kasaba Mahallesi'ni Elmalı-Kalkan Ayrımı Yolu'na bağlayacak "Kasaba-Sütleğen Yolu Projesi"nde çalışmalar devam ediyor.

        Projenin yüklenici firma yetkilisi Selçuk İğde, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kasaba-Sütleğen yolu temelinin, 2022 yılı aralık ayında atıldığını hatırlattı.

        Kaş bölgesinin iç bölgelere bağlantısının olmadığını belirten İğde, mevcut hatların bakım ve ulaşım şartlarının zor olmasından dolayı bu projeye gerek duyulduğunu söyledi.

        Yol güzergahının 38 kilometre uzunlukta ve 10 metre genişlikte olacağını aktaran İğde, "Proje kapsamında Kasaba çevre yolunda çalışıyoruz. Yaklaşık 3,5 milyon metreküplük toprak hareketimiz var. Kasaba varyantını bu sene bitirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

        İğde, 3 yıl içinde bitirilecek proje ile seracılığın önemli olduğu Kasaba, Dirgenler bölgesinden iç bölgelere daha hızlı ve kolay ulaşılacağını kaydetti.

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