Alanya'da iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Kızlarpınarı Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki aile üyelerinin tartışması kavgaya dönüştü.
Bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere sevk edildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.