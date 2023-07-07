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        Alanya'da iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 14:17
        Alanya'da iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        Kızlarpınarı Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki aile üyelerinin tartışması kavgaya dönüştü.

        Bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere sevk edildi.

        Polis ekiplerinin olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

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