Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

23 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 2751 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı.

Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırında da 245 araç sürücüsü ve 605 yolcu olmak üzere toplamda 850 yol kullanıcısına eğitim verildi.