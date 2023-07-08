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        Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 00:02
        Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde tır şoförü ile yol kenarında bal satan kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisinde kurdukları tezgahlarda bal, pekmez gibi gıda ürünleri satışı yapanlar ile tezgahın yanında mola veren tır şoförü arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada şoför ile 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaşanan olayda bazı araçların camları kırıldı, tezgahtaki ürünler zarar gördü.

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