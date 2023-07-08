Akdeniz Üniversitesi'nde 11 bin 833 öğrenci törenle mezun oldu

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi'nde 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreniyle 11 bin 833 öğrenci kep atarak mezun oldu.

Üniversite Stadyumu'ndaki törende, tüm fakültelerden ve ilçelerdeki meslek yüksek okuldan mezun olan öğrenciler, çeşitli dövizler taşıyarak geçiş yaptı.

İletişim Fakültesi öğrencileri, Antalya'da iki yıl önce ormanlık alanda cesedi bulunan 21 yaşındaki Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun fotoğrafını göğüslerine asarak, "Azra da mezun olacaktı" yazılı pankart açtı.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, yaptığı konuşmada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde üniversite olarak 20 öğrenciyi kaybettiklerini belirterek, akademisyenlerden ve idari personelden de kayıplar yaşadıklarını söyledi.

- Depremde vefat eden öğrencilerin isimleri sınıflarda yaşatılacak

Depremde kaybettikleri öğrencilerin anısını onurlandırmak ve hatıralarını sonsuza kadar yaşatmak istediklerini anlatan Özkan, "Bu amaçla her bir öğrencimizin ismini, eğitim gördükleri fakültelerimizde bir sınıfa vereceğiz. Öğrencilerimizin isimleri, gelecek kuşaklara ilham kaynağı olacak ve onlara sevgi, dayanışma ve özveri gibi değerleri hatırlatacaktır." dedi.

Özkan, üniversite olarak 40 yıldır hem şehirle büyüdüklerini hem de kenti büyüttüklerini belirterek, başarılarıyla Türkiye'nin yüz akı olduklarını ifade etti.

Üniversiteden 11 bin 833 öğrenciyi mezun etmenin gururunu yaşadıklarını aktaran Özkan, öğrencilere belirledikleri hedeflerin cesurca arkasından gitmelerini, istenilen kişi olmak için mücadele etmelerini önerdi.

Vali Vekili Yalçın Sezgin de oğlunun da hukuk fakültesinden bugün mezun olduğunu ve tüm velilerle aynı duyguyu yaşadığını bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise koşullar ne olursa olsun kimsenin hedeflerinden asla vazgeçmemesini önererek, Kovid-19 salgını döneminde Akdeniz Üniversitesinin hekimleri sayesinde ikinci hayatına kavuştuğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Rektör Özkan, iki yıl önce öldürülerek ormanlık alanda cesedi bulunan Azra Gülendam Haytaoğlu ile depremde hayatını kaybeden Edebiyat Fakültesi öğrencisi Adıl Kadyrbekov'un ailesine başarı belgesi verdi.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa ve annesi Mezide Haytaoğlu, İletişim Fakültesi öğrencileri, Kadyrbekov'un annesi Aizhan Kadyrbekov ile kardeşleri, Rektör Özkan'a sarılarak bir süre gözyaşı döktü.

Konuşmaların ardından öğrenciler kep attı.