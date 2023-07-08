Antalya'da 2023 Yılı Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni düzenlendi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde "2023 Yılı Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni" yapıldı.

Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda Engelsiz Halk Plajı'nda düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Ateş, Kaymakam Fatih Ürkmezer, İlçe Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Mavi Bayrak ödülü kazanan kurumların temsilcileri katıldı.

TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ateş, yaptığı konuşmada, Türkiye turizminin dünya ile rekabet edebilmesi için vakfı kurduklarını söyledi.

Mavi Bayrak ödülünün önemini anlatan Ateş, "Antalya, Mavi Bayrak konusunda dünya şampiyonu. İlçeler arasında ise Alanya şampiyon." dedi.

İlçe Belediye Başkanı Yücel de Alanya'da 85 tesisin Mavi Bayrak ödülü kazandığını, belediyelerinin de "Ulusal Mavi Bayrak Çevre Eğitim Etkinlikleri" ödülüne layık görüldüğünü söyledi.

Alanya Belediyesi Engelsiz Halk Plajı'nın ulusal ölçekle "Mavi Bayraklı Engelsiz Halk Plajı" adıyla ödül alan ilk plaj olduğunu belirten Yücel, "Bu yıl 3. kez bu plajımıza ödül almanın haklı gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, ülke genelinde ödül alan belediye, otel ve marina işletmelerine plaketleri verildi.

Törende, engelli çocuklar mavi bayrağı göndere çekti, Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencisi Mustafa Can Karadede, piyano çaldı, su sporları gösterileri yapıldı ve milli sporcu Furkan Yılmaz flyboard şovu gerçekleştirdi.