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        Alanyaspor'un ikinci etap kamp programı belli oldu

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 09:52
        Alanyaspor'un ikinci etap kamp programı belli oldu

        ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un ikinci etap kamp programı ve oynayacağı hazırlık maçları belli oldu.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi ikinci etap kamp çalışmalarını 10-22 Temmuz'da Erzurum'da gerçekleştirecek.

        Alanyaspor, ikinci etap kamp döneminde Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor ile hazırlık maçları yapacak.

        Corendon Alanyaspor, üçüncü etap kampını ise 25 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde Hollanda'da gerçekleştirecek.

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