Antalya'da kanala devrilen kamyonetin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ali Uysal'ın (63) kullandığı 07 APH 866 plakalı kamyonet, Sarıkavak Mahallesi Baymak Sokak'ta şarampoldeki sulama kanalına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu çıkarılan ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Uysal, hastaneye kaldırıldı.