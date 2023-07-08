Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Antalya'da kanala devrilen kamyonetin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 10:28
        Antalya'da kanala devrilen kamyonetin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Ali Uysal'ın (63) kullandığı 07 APH 866 plakalı kamyonet, Sarıkavak Mahallesi Baymak Sokak'ta şarampoldeki sulama kanalına devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu çıkarılan ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Uysal, hastaneye kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Yakıt deposu parlayınca yüzü ve vücudu yanan Beyzanur, saçını kanser hastalarına bağışladı
        Yakıt deposu parlayınca yüzü ve vücudu yanan Beyzanur, saçını kanser hastalarına bağışladı
        Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonu aştı
        Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonu aştı
        Antalya'yı nem bulutları kapladı
        Antalya'yı nem bulutları kapladı
        Fok yuvasına tekne turu tehdidi
        Fok yuvasına tekne turu tehdidi
        Ayşegül'ü öldüren eski eşine ağırlaştırılmış müebbet
        Ayşegül'ü öldüren eski eşine ağırlaştırılmış müebbet
        Kırkpınar güreşçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı: 9 yaralı (2)
        Kırkpınar güreşçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı: 9 yaralı (2)