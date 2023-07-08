Antalya'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Raziye D. idaresindeki 07 YPJ 95 plakalı otomobil ile Ahmet Kır'ın (19) kullandığı 07 YIR 17 plakalı motosiklet, Orta Mahalle Atatürk Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Kır, yaralandı.

Kadın sürücü, sağlık ekipleri gelene kadar Kır'ın başında bekleyerek, suyla serinleterek "Araç ve motosiklet önemli değil, sana bir şey olmasın." diyerek yaralıya moral vermeye çalıştı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Raziye D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.