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        Antalya'da ödünç aldığı motosikletle bariyerlere çarpan genç mühendis öldü

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 15:02
        Antalya'da ödünç aldığı motosikletle bariyerlere çarpan genç mühendis öldü

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde ödünç aldığı motosikletle bariyerlere çarpan genç inşaat mühendisi hayatını kaybetti.

        Sarıabalı-Belkıs kanal boyu yolunda Hasan Ekici (26) idaresindeki 07 ATK 184 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarptı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Ekici'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ekici'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Yapı denetim firmasında inşaat mühendisi olarak çalışan Ekici'nin, akrabasından ödünç aldığı motosikletle Beşkonak Mahallesi'ne gittiği öğrenildi.

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