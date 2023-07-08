Antalya'da otomobilin çarptığı 2 çocuk yaralandı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin trafik ışıklarında su satan çocuklara çarpması sonucu 1'i ağır 2 çocuk yaralandı.
Antalya-Alanya kara yolu Gedik Kavşağı'nda 62 AAE 488 plakalı otomobil, trafik ışıklarında su satan Emrullah Boztepe (10) ve Mahir Çiçek'e (10) çarptı.
Kazada yaralanan çocuklar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Boztepe, buradaki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Sürücünün polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.