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        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 10:59
        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.

        Doyran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, 1 acil müdahale aracı, 3 helikopter, 4 arazöz ve 2 su ikmal aracı müdahale etti.

        Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

        Yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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