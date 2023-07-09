Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.
Doyran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, 1 acil müdahale aracı, 3 helikopter, 4 arazöz ve 2 su ikmal aracı müdahale etti.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.