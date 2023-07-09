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        Antalya'da duvara çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 12:17
        Antalya'da duvara çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde evin duvarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mehmet Alp Çekli'nin (23) kullandığı motosiklet, Kadriye Mahallesi Deniz Caddesi'nde yoldan çıkarak evin duvarına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Çekli'nin cenazesi, Antalya Adil Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Çekli'nin Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı otelde garson olarak çalıştığı öğrenildi.

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