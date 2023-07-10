Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Antalya'da gurbetçilerin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 10:39
        Antalya'da gurbetçilerin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde, gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Akseki'den Manavgat istikametine giden Ali İhsan Demirtaş'ın kullandığı MAKDD 123 Almanya plakalı otomobil, Devrent Boğazı mevkisinde, kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, otomobilde bulunan Fatma Demirtaş, Dilek Yapıcı, Cansu Şirin Yapıcı ve Leyla Yapıcı Vandeloo yaralanırken, sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine, kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Manavgat Devlet Hastanesine sevk etti.

        Jandarma ekibi de kaza yerine gelerek inceleme yaptı.

        Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Rüzgarda kıyıya dönemeyen kanoculara deniz polisinden yardım
        Rüzgarda kıyıya dönemeyen kanoculara deniz polisinden yardım
        Köpek balıkları için 'sosyal medya' tehlikesi
        Köpek balıkları için 'sosyal medya' tehlikesi
        Mühendis, motosikletle yaptığı kazada yaşamını yitirdi
        Mühendis, motosikletle yaptığı kazada yaşamını yitirdi
        Damacanadan 1 bardak su 60 kuruşa doluyor
        Damacanadan 1 bardak su 60 kuruşa doluyor
        Yakıt deposu parlayınca yüzü ve vücudu yanan Beyzanur, saçını kanser hastalarına bağışladı
        Yakıt deposu parlayınca yüzü ve vücudu yanan Beyzanur, saçını kanser hastalarına bağışladı
        Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonu aştı
        Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonu aştı