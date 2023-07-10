Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Antalya'da sıcaktan etkilenen kuş bir kişinin elinden su içti

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 11:28
        Antalya'da sıcaktan etkilenen kuş bir kişinin elinden su içti

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde sıcak havanın etkisiyle bunalan kuş yavrusu, bir kişinin yardımıyla kendine geldi.

        Üzümlü Mahallesi'nde sıcak ve nemli hava nedeniyle uçamaz durumdaki kuşu gören Ramazan Sarıkaya, pet şişedeki suyla hayvanı serinletti. Su verileceğini görünce ağzını açan kuşa su içiren Sarıkaya, yavrunun kendine gelmesini sağladı.

        Sarıkaya'nın, alakarga yavrusu olduğu değerlendirilen kuşa su verdiği anlar, yanındaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Bahçe kapısının demirine konan kuşun suyu içtiği, kanatlarını çırptığı ve ürkmeden beklediği anların yer aldığı görüntülerde, Sarıkaya'nın "Sıcak havalardan o da yanmış. Al bakalım, kendine gel. Bak kendine geldi." sözleri duyuluyor.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        SMA'lı Onur bebeğin annesi: Tek çare cebinizdeki 1 liralar, 5 liralar
        SMA'lı Onur bebeğin annesi: Tek çare cebinizdeki 1 liralar, 5 liralar
        Rüzgarda kıyıya dönemeyen kanoculara deniz polisinden yardım
        Rüzgarda kıyıya dönemeyen kanoculara deniz polisinden yardım
        Köpek balıkları için 'sosyal medya' tehlikesi
        Köpek balıkları için 'sosyal medya' tehlikesi
        Mühendis, motosikletle yaptığı kazada yaşamını yitirdi
        Mühendis, motosikletle yaptığı kazada yaşamını yitirdi
        Damacanadan 1 bardak su 60 kuruşa doluyor
        Damacanadan 1 bardak su 60 kuruşa doluyor
        Yakıt deposu parlayınca yüzü ve vücudu yanan Beyzanur, saçını kanser hastalarına bağışladı
        Yakıt deposu parlayınca yüzü ve vücudu yanan Beyzanur, saçını kanser hastalarına bağışladı