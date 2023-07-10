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        Antalya'da hız tutkunları "Otodrag Yarışı"nda mücadele etti

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 14:11
        Antalya'da hız tutkunları "Otodrag Yarışı"nda mücadele etti

        ANTALYA (AA) - Antalya'da hız tutkunlarının mücadele ettiği Otodrag Yarışı tamamlandı.

        Kepez Belediyesi ile Kepez Otomobil ve Motor Sporları Kulübü iş birliğinde düzenlenen otodrag yarışları, Odabaşı Mahallesi'ndeki Drag Pisti'nde gerçekleştirildi.

        Türkiye'nin farklı illeri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 82 sporcunun katıldığı yarışlarda, hız tutkunları kıyasıya mücadele etti.

        Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg ile drag pistine çıkarak sürüş gerçekleştirdi.

        Kepez'i motor sporlarının önemli merkezi haline getireceklerini kaydeden Tütüncü, "Antalya'nın tamamında gençlerin motor sporlarını gönül rahatlığıyla yapabilecekleri bir ortamı hep beraber sağlayacağız." ifadesini kullandı.

        Kepez Drag Pisti'nde yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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