"Seyahatsever" gençler Antalya'ya gelmeye başladı

ANTALYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB), gençlerin bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan sağlayan "Seyahatsever" projesi kapsamında Antalya'ya gelen öğrenciler yurtlara yerleştiriliyor.

Geçen yıl Türkiye'de 325 bin gencin faydalandığı proje kapsamında bu yıl Antalya'yı ziyaret etmek isteyenler, sabah saatlerinde kente gelmeye başladı.

Kentte konaklayacakları yurtlara yönlendirilen gençler, Bezm-i Alem Valide Sultan ve Ahmet Hamdi Akseki yurtlarında görevli personel tarafından karşılandı.

Kayıt işlemlerinin ardından gençler, tüm ihtiyaçların karşılanacağı otel konforunda hazırlanan odalara yerleştirildi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, AA muhabirine, gençleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Yurtlarda hareketliliğin başladığını aktaran Gürhan, şöyle konuştu:

"Seyahatsever projemizin ikincisi tekrar gençlerimizin hizmetine sunuldu. Bakanlığımız talimatıyla 10 Temmuz- 27 Ağustos tarihlerinde misafirlerimizi kabul edeceğiz. Okulların tatil olduğu bu aylarda yurtlarımızda gençlerimizi ağırlamak bizi mutlu ediyor. Gençlerimiz ülkelerimizdeki şehirleri, doğal ve kültürel güzellikleri yerinde görüp tanımak istiyor. Bakanlığımızın projesiyle gönül rahatlığıyla istedikleri yerlerde onları misafir ediyor, kentlerimizin güzellikleri hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Gençlerimiz ev konforunda ve aile sıcaklığında bir ortamda ülkemizi tanıyor, geziyor ve yeni dostluklar ediniyor."

- Geçen yıl 11 bin 800 genç ağırlandı

Seyahatsever projesine 18 ile 30 yaş arasındaki tüm gençlerin katılabileceğini vurgulayan Gürhan, gençlerin 5 gün boyunca yurtlarda ücretsiz konaklama hakkına sahip olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl Antalya'nın yoğun ilgi gördüğünü aktaran Gürhan, "Projemizin ikinci yılında katılan gençlerimizden çok mutlu olduklarını, bu yıl yeni yerler gezmeyi hedeflediklerini duyduk. Onları ağırlamak kadar aldığımız geri dönüşler de bizi mutlu ediyor. Geçen yıl kentimiz en çok talep gören şehirlerden biriydi. 11 bin 800 civarında başvuru almıştık. Biz tüm gençlerimizi misafir etmeye hazırız. Yurtlarımız bu donanım ve konfora sahip. O nedenle faydalanmak isteyen tüm gençleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürhan, projeden faydalanmak isteyen gençlerin "www.seyahatsever.gsb.gov.tr" internet adresinden en az bir gün önce başvuruda bulunarak ve kalacakları günleri belirterek rezervasyon yaptırabileceklerini kaydetti.

İstanbul'dan gelen 23 yaşındaki Hümanur Delibaş da projeye iki yıldır aktif şekilde katıldığını söyledi.

Yeni şehirler gezmenin ve keşfetmenin çok keyifli olduğunu belirten Delibaş, şunları kaydetti:

"Yeni arkadaşlıklar ediniyoruz, ülkemizin görmediğimiz doğal ve kültürel güzelliklerini görme şansı yakalıyoruz. Geçen yıl bu projeyle Ege'ye gitmiştik. Bütün kıyı sahillerine gitmiştik. Bu sene sürenin uzatılması avantaj oldu bizim için. Bu yıl rotayı Antalya'ya çevirdik. Burada çok güzel karşılandık. Kaş, Kemer ve Manavgat'ı gezmek istiyoruz. Gezilerimiz için burada yapılan yönlendirmelerle güzel bir planlama yaptık emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Projeden faydalanan Kübra Dağ ise seyahat etmenin ve yeni yerler görmenin kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Bu şekilde kendimizi geliştirmenin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bu tür projeler kesinlikle artırılmalı. Projeyle ilerleyen yıllarda Kapadokya ve İzmir Efes'i görmek istiyorum." dedi.