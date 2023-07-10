Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları için Erzurum'a gitti

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmaları için Erzurum'a gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmaları için Gazipaşa Alanya Havalimanı'ndan özel bir uçakla Erzurum'a gitti.

22 Temmuz'a kadar burada kamp yapacak olan Corendon​​​​​​​ Alanyaspor, kamp döneminde Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor ile hazırlık maçları oynayacak.