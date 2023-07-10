Antalya'da otelin lojmanı olarak kullanılan konteynerde çıkan yangın söndürüldü
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde otelde çalışanların lojmanı olarak kullanılan konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Boğazkent Mahallesi'nde bir otelin personel lojmanı olarak kullanılan konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, konteyner kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, yangın sırasında içeride kimsenin olmadığı belirlendi.