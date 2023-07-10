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        Antalya'da moloz ve ahşap atıkların döküldüğü alanda çıkan yangın söndürüldü

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 17:42
        Antalya'da moloz ve ahşap atıkların döküldüğü alanda çıkan yangın söndürüldü

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde moloz ve ahşap atıkların döküldüğü alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Gedik Mahallesi'nde yol kenarına düzensiz dökülen moloz ve ahşap atıklar henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve belediyeye ait su tankerleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle alevler yakındaki narenciye bahçelerine sıçramadan söndürüldü.

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