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        Alanyaspor, Erzurum kampındaki ilk çalışmasını yaptı

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        Giriş: 10.07.2023 - 20:31
        Alanyaspor, Erzurum kampındaki ilk çalışmasını yaptı

        ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki Erzurum kampında ilk idmanına çıktı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

        Pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktik hazırlıklarla tamamladı.

        Akdeniz ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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