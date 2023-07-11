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        Antalya'da ticari araç ile minibüs çarpıştı, 10 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 09:55
        Antalya'da ticari araç ile minibüs çarpıştı, 10 kişi yaralandı

        ANTALYA (AA) - Antalya'da, ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı.

        Mustafa Mert Uslu yönetimindeki 33 BLA 48 plakalı minibüs, Altınova Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında, kavşaktan dönüş yapan Ahmet Akbaba idaresindeki 07 APA 656 plakalı ticari araç ile çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile ticari araçta bulunan 8 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 12 yaşlarındaki bir çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Araç sürücülerinden Uslu'nun alkollü olduğu iddia edilirken, Akbaba'nın ise ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

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