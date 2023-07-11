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        Alanya'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 14:52
        Alanya'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        ANTALYA (AA)- Alanya ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Konaklı Mahallesi'nde Z.Ç. (67) ile M.K. (67) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.Ç, tabanca ile M.K'ye ateş etti.

        Karın ve ayak bölgesinden yaralanan M.K, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Z.Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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