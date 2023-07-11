Antalya Büyükşehir Belediyesi ATABEM yaz kursları başladı

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) tarafından düzenlenen yaz kursları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ATABEM bünyesindeki 19 merkezde verilen kurslara ilkokul ve ortaokul seviyesindeki 6 bin 521 öğrenci katılıyor.

Öğrenciler kurslarda kodlama, hızlı okuma, matematik, fen bilimleri, İngilizce, müzik, dans, drama ve zeka oyunları gibi branşlarda ücretsiz eğitim alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen öğrencilerden Özgür Toprak, kursta oldukça keyifli vakit geçirdiğini belirterek, "Teknolojiye ve bilgisayar kullanmaya çok merakım vardı. Burada robotik kodlama eğitimi alıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Oynadığımız oyunların nasıl yapıldığını eğlenceli bir şekilde öğreniyoruz. Bu yaz benim için çok güzel geçecek." ifadelerini kullandı.

Gitar kursuna katılan 14 yaşındaki Reyna Tanış ise eğitmenler eşliğindeki kurslarda eğlenerek öğrendiklerini kaydetti.