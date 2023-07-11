Antalya'da trafik kazasında 6 yaşındaki çocuk öldü
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Bayındır Mahallesi 324 Sokak'ta Aslıhan A. (44) idaresindeki 07 PK 350 plakalı otomobil, evinin önünden karşıya geçmeye çalışan 6 yaşındaki Mustafa Ercan'a çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin incelemesinde Ercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi, polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.
Kaza yerine gelen çocuğun ailesi ve komşuları sinir krizi geçirdi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, çocuğun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.