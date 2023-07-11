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        Antalya'da falezlerde çıkan yangın söndürüldü

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 18:19
        Antalya'da falezlerde çıkan yangın söndürüldü

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerde çıkan yangın söndürüldü.

        Yeşilbahçe Mahallesi'nde falezler Yalım Park kısmında kargı ve çalılık alanda yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Havanın rüzgarlı olması nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı.

        Falezlerin plaj kısmına inilen merdivenlerin alevler arasında kalması nedeniyle denizde yüzenler panik yaşadı.

        İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

        Yangının söndürülmesinin ardından vatandaşlar merdivenlerden yukarıya çıktı.

        Bazı vatandaşlar ise yanan alanda kalan hayvanlar için gözyaşı döktü.

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