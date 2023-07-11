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        Antalya'da 8. Uluslararası Güneşin Evi Türkiye Festivali düzenlendi

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 19:17
        Antalya'da 8. Uluslararası Güneşin Evi Türkiye Festivali düzenlendi

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde 8. Uluslararası Güneşin Evi Türkiye Festivali gerçekleştirildi.

        Kemer Belediyesinin destekleriyle Bağımsız Devletler Topluluğu Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce düzenlenen festivale Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Özbekistan, Ukrayna ve Kazakistan'dan yaklaşık 200 çocuk katıldı.

        Kemer Belediyesi Kültür Salonu ve Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen festivalde çocuklar dans, yetenek ve müzikal kategorilerde yarıştı.

        Türkiye ile diğer ülkelerin dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen festivalde, dereceye giren ekiplere ödüller verildi.

        Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin, buradaki konuşmasında, törene yaklaşık 200 çocuğun katıldığını ve kendilerini Kemer'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

        Dernek Başkanı Yana Balta ise kendilerine destek veren herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

        Çocuklar, festival kapsamında kendi ülkelerine ait dans gösterileri ve halk oyunları ile çeşitli gösteriler sundu.

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