Antalya'da "Karikatürlerle Süleyman Demirel" sergisi açıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in karikatürlerinin yer aldığı sergi ziyarete açıldı.

Türk siyasal yaşamında etkin yer alan ve her zaman çizerlere konu olan Demirel'in yayınlanmış karikatürlerinden oluşan "Karikatürlerle Süleyman Demirel" sergisi, Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sergide 1976'dan 1991 yılına kadar 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 22 karikatürü yer alıyor.

Birbirinden özel çizimler arasında "679" karikatürü dikkati çekiyor. Demirel'in siyasi yolculuğunun özetlendiği "679" karikatürü, "6 defa gitmesini 7 defa gelmesini ve 9. Cumhurbaşkanı Demirel" anlamını taşıyor.