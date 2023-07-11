Antalya'da bir dairede çıkan yangında 4'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 6490 Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla yangın yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında binanın farklı katlarında bulunan 4'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

Vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesiyle binadan çıkarılan 5 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında söz konusu daire kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakinlerinden Galip Karayıldırım, yangın çıkan apartmanın yanındaki binada oturduğunu ve bir anda seslerin yükselmesiyle sokağa çıktığını söyledi.

Alevlerin dairenin tamamını sardığını anlatan Karayıldırım, şunları kaydetti:

"Binadan insanlar yardım istiyor, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ediyordu. Ben de binaya girip iki bebek ve bir kadını çıkardım. Çıkarmasaydım belki de daha kötü olabilirlerdi."

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.