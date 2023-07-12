Antalya'da 10 yaşındaki kuzenini öldürüp 3 yakınını yaralayan sanık hakim karşısında

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bıçakla saldırdığı 10 yaşındaki kuzenini öldürüp, teyzesi ve 2 kuzenini de yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yunus E.Ş. (30) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktulün babaannesi, babası ve amcası ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen rapor dosyaya konuldu.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından söz verilen sanık, 2017 yılına kadar uyuşturucu madde bağımlısı olarak yaşadığını belirterek, tedavi görerek madde kullanımını bıraktığını savundu.

Daha sonraki süreçte kardeşinin yediği yemeklere ve içtiği sıvılara uyuşturucu kattığını, ardından da bunu Tayfun Gebeş'in sürdürdüğünü öne süren sanık, olaydan önceki gün teyzesinin evinde yedikleri yemekte de kendisine rızası dışında uyuşturucu verildiğini savundu.

Olay günü evinin kapısını çalan Tayfun Gebeş ile aralarında kendisine uyuşturucu verip, akıl hastanesine yatırmaya çalıştıkları gerekçesiyle tartışma çıktığını öne süren sanık Yunus E.Ş. şöyle konuştu:

"Benim tedavi olmamı istiyorlardı ama ben uyuşturucu madde kullanmadığımı söylüyordum. Bana baskı uyguladıkları için Tayfun ile tartıştım. Daha sonra sinirlendim ve evden bıçak alarak aşağıya indim. Olayın ayrıntılarını hatırlamıyorum. Tayfun'a saldırdığımı hatırlıyorum ama Ferdi'ye bıçakla vurduğumu hatırlamıyorum. Sonra'da teyzem Nurten Gebeş'in evine çıktığımı, Alparslan'a saldırdığımı hatırlamıyorum. Cinnet geçirdiğim için olayları hatırlamıyorum. Birilerini öldürdüğümü dahi bilmiyordum. Karakolda öğrendim."

- "Kendimizi zor kurtardık"

Tanık olarak dinlenen ve saldırıda bıçakla yaralanan Tayfun Gebeş (29) de sanığın annesi ve kardeşi ile kaldığı evden, onları tehdit ettiği için uzaklaştırıldığını, bu süreçte ona sahip çıkarak karşı dairelerine yerleştirdiğini belirtti.

Sanığın her türlü ihtiyacını karşıladıklarını belirten Gebeş, şöyle devam etti:

"Olay günü sabah işe gitmek için asansörden çıktığımda sağ tarafta sanığı gördüm. 'Dışarı çık, hava al' dedim. Bir anda saldırmaya başladı. Kapının yanına kadar çıktık. Bıçak darbelerinden nefesim kesildi. Bu sırada evindeki yatakta olan kardeşim Ferdi sesi duyup yardıma geldi. Kendisini etkisiz hale getirmeye çalışsak da buna imkanımız olmadı. Gelen araçla ayrılmaya istediğimizde dahi bıçakla saldırılarına devam etti. Kendimizi zor kurtardık. Her sabah 08.00'de işe gittiğimi bildiği için planlı olarak beni öldürmeye çalıştığını düşünüyorum." dedi.

Gebeş, saldırıda hayatını kaybeden 10 yaşındaki Alparslan Gebeş'in oğlu olduğunu vurgulayarak, "10 yaşındaki oğlumla sanık arasında bir problem yoktu. Oğlumu öldüreceği aklıma gelmezdi." diye konuştu.

Saldırıda bıçakla yaralanan Ferdi Gebeş (33) ise kavga seslerini duyarak evden çıktığında sanığı kardeşi Tayfun Gebeş'i bıçaklarken gördüğünü belirtti.

Kardeşini kurtarmak isterken sanığın kendisini de bıçakladığını anlatan Ferdi Gebeş, "Birden fazla kez bıçak darbesi aldım. Hatta vururken de 'Sen şanslısın, vurduğum bıçaklar kemiğe denk geldi.' dedi. Daha sonra oraya gelen araçla kaçmaya çalıştık. Bu esnada elindeki bıçağı aldık. Ancak ikinci bir bıçakla yine bize saldırdı." ifadelerini kullandı.

Saldırıda yaralanan Nurten Gebeş de kız kardeşinin oğlu olan sanığın, olay günü eve gelerek 10 yaşındaki torununa bıçakla saldırdığını ifade ederek, "Torunumun üzerine kapanarak ona vurmasına engel olmaya çalıştım. Engel olamadım, kendimde ellerimden yaralandım. Ufacık torunumun hayatını kaydırdı. Ömür boyu ceza alsın." diye konuştu.

- Olay

Doğuyaka Mahallesi'nde 15 Mart 2023 tarihinde meydana gelen olayda Yunus E.Ş. henüz belirlenemeyen nedenle apartman girişinde kuzenleri Tayfun ve Ferdi Gebeş'i bıçaklayıp daha sonra aynı binadaki bir dairede oturan teyzesi Nurten Gebeş ve 10 yaşındaki kuzeni Alparslan Gebeş'i bıçaklamıştı.

Yaralılardan Alparslan Gebeş hastanede yaşamını yitirmişti.