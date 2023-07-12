Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Antalya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 11:00
        Antalya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Faik Ozan (44) idaresindeki 07 LAV 95 plakalı otomobil, Kınık Mahallesi'nde karşı yönden gelen M.D'nin kullandığı (34) 48 GM 012 ile F.A. (33) yönetimindeki 41 ANR 396 plakalı otomobillerle çarpıştı.

        Kazada sürücü Ozan ile yanındaki Yamaç Ozan (4) yaralandı.

        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir hastaneye sevk edilen yaralılardan Faik Ozan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Hayati tehlikesi devam eden çocuk ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Joao Novais, Alanyaspor ile 2 yıllık anlaşma imzaladı
        Joao Novais, Alanyaspor ile 2 yıllık anlaşma imzaladı
        EVDE ÇIKAN YANGINDA KARI- KOCAYI ÖLÜM AYIRDI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI  
        EVDE ÇIKAN YANGINDA KARI- KOCAYI ÖLÜM AYIRDI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI  
        Evde çıkan yangında karı- kocayı ölüm ayırdı: 1 ölü, 2 yaralı
        Evde çıkan yangında karı- kocayı ölüm ayırdı: 1 ölü, 2 yaralı
        Otomobilin çarpmasıyla ölen Mustafa Alp'in cansız bedeninin üzeri plaj şemsiyesiyle örtüldü
        Otomobilin çarpmasıyla ölen Mustafa Alp'in cansız bedeninin üzeri plaj şemsiyesiyle örtüldü
        Falezlerde yangın çıktı, hayvanlarının zarar gördüğünü sanıp ağladı
        Falezlerde yangın çıktı, hayvanlarının zarar gördüğünü sanıp ağladı
        Tatile gelen Furkan, 'gürültü' kavgasında öldürüldü
        Tatile gelen Furkan, 'gürültü' kavgasında öldürüldü