Antalya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Faik Ozan (44) idaresindeki 07 LAV 95 plakalı otomobil, Kınık Mahallesi'nde karşı yönden gelen M.D'nin kullandığı (34) 48 GM 012 ile F.A. (33) yönetimindeki 41 ANR 396 plakalı otomobillerle çarpıştı.
Kazada sürücü Ozan ile yanındaki Yamaç Ozan (4) yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir hastaneye sevk edilen yaralılardan Faik Ozan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hayati tehlikesi devam eden çocuk ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.