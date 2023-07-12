Uzmanlardan caretta carettaların korunması için balıkçılara hayalet ağ uyarısı SÜLEYMAN ELÇİN - Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettalar için kıyıya sıklıkla çıktıkları yavrulama döneminde denize atılan misina ve ağların risk oluşturduğu belirtildi.

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettalar için kıyıya sıklıkla çıktıkları yavrulama döneminde denize atılan misina ve ağların risk oluşturduğu belirtildi.

Ekolojik Araştırmalar Derneğince (EKAD) yürütülen "Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma" projesi kapsamında Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılot sahilinde görev yapan biyolog Fatih Polat ve gönüllüler kıyıya yakın bölgede hareketsiz bir caretta caretta olduğunu fark etti.

Biyolog Polat, kaplumbağanın öldüğünü belirledi.

Carettayı sahile getiren Polat, yaptığı incelemede deniz canlısının boynuna ve yüzgeçlerine "hayalet ağ" olarak tabir edilen balık misinası dolanması sonucu öldüğünü belirledi.

Polat, AA muhabirine, 13 yıldır Belek ve Kızılot yuvalama alanlarında caretta carettalar için gönüllü görev yaptığını söyledi.

Günlük rutin çalışmaları kapsamında zaman zaman balıkçı ağı ve pervane çarpması nedeniyle ölen carettalar gördüklerini aktaran Polat, "Balıkçıların özellikle yavrulama döneminde ağlarını kıyıya paralel bir şekilde atmaması gerekiyor. Temmuz ayının sonlarına doğru yoğun bir şekilde yuvalardan çıkan yavrular denizle buluşacak. Carettalar gibi yavruları da ağlara takılıp ölebiliyor. Balıkçıları ve mavi tura çıkan tatilcileri bu konuda hassas olmaya davet ediyorum." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da deniz kaplumbağalarının mayıs aylarından itibaren sıklıkla yumurta bırakmak için Akdeniz kıyılarına çıktığını belirtti.

Temmuz ayından ekim ayı sonuna kadar da yavruların denizle buluştuğunu anımsatan Gökoğlu, "Bu canlılar maalesef balıkçı ağlarına, hayalet ağlara ve paraketalara (üzerinde birçok iğneli köstek bulunan uzun balık oltası) takılabiliyor. Caretta carettaların nesillerinin sürmesi için mayıs ve ekim ayları arasında yumurta bırakmaları ve yavruların denizle buluşması çok önemli. Özellikle hayalet ağlar carettalar ve diğer deniz canlılar için denizde bırakılan mayın gibi." diye konuştu.

Bu dönemde turizm hareketliliğinin de yoğun olduğuna dikkati çeken Gökoğlu,"Caretta ölümlerine su sporları araçları ile mavi tura çıkan teknelerin pervanelerinin çarpması sonucu da sıklıkla rastlanıyor. Bu hayvanların yaşam alanlarına saygı gösterilip kesinlikle evcil bir hayvan gibi beslenilmemesi gerekiyor. Beslenme alışkanlıkları değişen bu hayvanlar bir süre sonra teknelerin yanından hiç ayrılmıyor. Bu durum da pervane çarpması sonucu ölüme neden oluyor." dedi.

- Carettaların, turistler tarafından elle beslenmesi görüntülendi

Öte yandan kentin çeşitli bölgelerinden mavi tura çıkan tatilciler, teknelerin çevresine gelen caretta carettaları besliyor.

Kumluca ilçesinde tatilcilerin, caretta carettaları beslemeleri ve fotoğraf çektirmeleri görüntülendi.