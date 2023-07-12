60. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Film Forum başvuruları başladı

ANTALYA (AA) - 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Antalya Film Forum için başvurular başladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, festivalin 7-14 Ekim'de Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenleneceğini belirtti.

Ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum'un 10. yılını kutladığını ifade eden Böcek, 8-10 Ekim'de fiziki, 10-12 Ekim'de çevrim içi düzenlenecek forum için başvuruların, festivalin web sitesi üzerinden başladığını bildirdi.

Böcek, forumun bir yandan sektöre destek verirken diğer yandan da Antalya'nın her türlü imkana sahip doğal çekim platosu olduğunu vurguladı.

Forumda bu yıl ana jüri tarafından seçilecek projelere toplam 550 bin lira ödül verileceğini belirten Böcek, şunları kaydetti:

"Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu direktörlüğünde gerçekleşecek Antalya Film Forum, Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu, Belgesel Film Work-in-Progress Platformu, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu ve Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu ile 5 bölümde düzenlenecek. Ana veya ortak yapımcısı Türkiye'den olan projeler için ortak yapım fırsatlarını genişletmeye, Türkiye ve uluslararası film endüstrisi arasındaki bağı güçlendirmeye devam edecek Antalya Film Forum'da, platformlar dışında bu yıl 3. kez düzenlenecek Forum+ çatısı altında yine atölyeler, ustalık sınıfları ve paneller gerçekleştirilecek."

Forumun özgün ve yaratıcı içerik geliştirmeye katkıda bulunduğuna işaret eden Böcek, "Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu ve çekimleri Antalya'da yapılacak uzun metraj bir filme destek sağlanan Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu için son başvuru tarihi 2 Ağustos. Çekimlerinde sona gelinen ya da post prodüksiyon aşamasındaki kurmaca ve belgesel projelerin desteklendiği Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu ve Belgesel Work-in-Progress Platformu için son başvuru tarihi 4 Ağustos." bilgisini verdi.

Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre üstlenecek.