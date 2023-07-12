8. Kaleiçi Old Town Festivali 26 Ekim'de başlayacak

ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl sekizincisi düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali'nin tarihlerinde değişiklik yapıldığı, festivalin 26 Ekim'de başlayacağı bildirildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaptığı açıklamada, kentin markası haline gelen festival için hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

Uysal, festivalin zengin kültürel geçmişi, geleneksel mimariye sahip evleri, dar sokaklarıyla ziyaretçilerinin keşfetme ve merak duygularını harekete geçiren Antalya'nın tarihi kent merkezi Kaleiçi'nin hikayesini dünyayla paylaşmak için düzenlendiğini hatırlattı.

Festival için bu yıl 1250 şehirde tanıtım çalışması yapıldığını aktaran Uysal, "Bu kapsamda şehir yöneticilerine davet mektupları gönderdik. Ayrıca bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı dolayısıyla festival tarihinde değişiklik yaptık. 8. Kaleiçi Old Town Festivali 26-29 Ekim tarihlerinde yapılacak. Konuk şehirler ve festival için Kaleiçi'nde buluşacak on binler, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını cumhuriyetin yüzü Antalya'mızda kutlayacak." ifadelerini kullandı.