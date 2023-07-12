Antalya'da kiraladıkları evde 68 kilogram eroin imal eden 2 şüpheli yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da kiraladıkları evde 68 kilo 2 gram eroin imal eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde bazı kişilerin kiraladıkları evde eroin üreterek piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibinin ardından şüpheli M.O. ve H.S'nin kiraladığı ev ve araçta yapılan aramada 3 hassas terazi, 1 öğütücü makine, 6 renklendirici jel ve 68 kilo 2 gram eroin ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.