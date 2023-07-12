Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Antalya'da kiraladıkları evde 68 kilogram eroin imal eden 2 şüpheli yakalandı

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 14:43
        Antalya'da kiraladıkları evde 68 kilogram eroin imal eden 2 şüpheli yakalandı

        ANTALYA (AA) - Antalya'da kiraladıkları evde 68 kilo 2 gram eroin imal eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde bazı kişilerin kiraladıkları evde eroin üreterek piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takibinin ardından şüpheli M.O. ve H.S'nin kiraladığı ev ve araçta yapılan aramada 3 hassas terazi, 1 öğütücü makine, 6 renklendirici jel ve 68 kilo 2 gram eroin ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Antalya'da sıcak hava bunalttı
        Antalya'da sıcak hava bunalttı
        Antalya'da jandarma 68 kilo eroin ele geçirdi; 2 gözaltı
        Antalya'da jandarma 68 kilo eroin ele geçirdi; 2 gözaltı
        Antalya için orman yangını uyarısı
        Antalya için orman yangını uyarısı
        3 akrabasını yaralayıp, birini öldüren sanıktan 'uyuşturucu' savunması
        3 akrabasını yaralayıp, birini öldüren sanıktan 'uyuşturucu' savunması
        Tur midibüsünün çarptığı 2 Çek turist, hayatını kaybetti
        Tur midibüsünün çarptığı 2 Çek turist, hayatını kaybetti
        AÜ Tıp Fakültesi'nin en 'Mutlu'su mezun oldu
        AÜ Tıp Fakültesi'nin en 'Mutlu'su mezun oldu