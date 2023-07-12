Kumluca'da LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

ANTALYA (AA) – Kumluca’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda başarılı olan öğrencilere ödül verildi.

Kumluca Uygulama Oteli'nde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Tekin Erdemir, bu yıl ki LGS'de ilçeden iki öğrencinin 500 tam puan yaparak büyük bir başarıya imza attığını, yüzde ikilik dilimde ise ilçeden 30 öğrencinin yer aldığını söyledi.

Bu başarıda öğrenciler kadar, öğretmenleri, ailelerinin de büyük emeklerinin olduğunu ifade eden Erdemir, "Bu başarıyı taçlandırmak gerekiyor. İnşallah öğrencilerimizin, lise öğrenimlerini tamamladıktan sonra iyi bir üniversite ile bunu da yapacaklarına inanıyorum. Kendilerine he zaman destek olacağız." dedi.

Kumluca Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir de her yıl ilçe genelinde ortalama bin öğrencinin yeni eğitim öğretime dahil olduğunu, bir bu kadar da öğrencinin lise ve üniversitelere geçiş yaptığını söyledi.

Konuşmaların ardından tüm soruları doğru yaparak 500 tam puan alan Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Meryem Beyza Özer ile Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Çağan Ilgar Güzel'e Kaymakam Tekin Erdemir ve Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Törende ayrıca yüzde ikilik dilimde yer alan 30 öğrenciye de okul müdürleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Törene okul müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı.