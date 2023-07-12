GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Bozkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 2 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı ve 3 arazözle müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışması yapılıyor.
Yangında 8 dekarlık alan zarar gördü.