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        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 16:00
        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Bozkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

        Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 2 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı ve 3 arazözle müdahale edildi.

        Kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışması yapılıyor.

        Yangında 8 dekarlık alan zarar gördü.

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