Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Alanyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 19:46
        Alanyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

        ANTALYA (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Futbolcular, taktik ve şut çalışmalarıyla idmanı tamamladı.

        Alanyaspor, yarın kamptaki ilk hazırlık maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 15.15'de başlayacak.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Başpehlivan Zeybek, memleketinde coşkuyla karşılandı
        Başpehlivan Zeybek, memleketinde coşkuyla karşılandı
        Tur midibüsünün çarptığı 2 Çek turist, hayatını kaybetti (2)
        Tur midibüsünün çarptığı 2 Çek turist, hayatını kaybetti (2)
        Antalya'da sıcak hava bunalttı
        Antalya'da sıcak hava bunalttı
        Antalya'da jandarma 68 kilo eroin ele geçirdi; 2 gözaltı
        Antalya'da jandarma 68 kilo eroin ele geçirdi; 2 gözaltı
        Antalya için orman yangını uyarısı
        Antalya için orman yangını uyarısı
        3 akrabasını yaralayıp, birini öldüren sanıktan 'uyuşturucu' savunması
        3 akrabasını yaralayıp, birini öldüren sanıktan 'uyuşturucu' savunması