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        Antalya'da manevra yapan aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 00:11
        Antalya'da manevra yapan aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 642 Sokak'ta H. Ö. idaresindeki 07 FRM 35 plakalı ticari araç, manevra yaptığı esnada yolda yürüyen 50 yaşındaki Hayat Deniz'e çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin incelemesinde Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi, polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.

        Kaza yerine gelen kadının ailesi ve komşuları sinir krizi geçirdi.

        Deniz'in annesini ziyarete geldiği ve evine dönerken kazaya karıştığı öğrenildi.

        Sürücü gözaltına alındı.

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