Antalya'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Teomanpaşa Mahallesi 2290 Sokak'ta Sabahattin Önal (36) idaresindeki 07 T 3640 plakalı taksi ile Can Kese (25) idaresindeki 06 DES 149 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan taksi sokaktaki parkın içine savrularak yan yattı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan taksinin sürücüsü ile araçta müşteri olarak bulunan Emine Azra ile Hatice Gök, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.