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        Antalya'da, 15 Temmuz'da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 14:43
        Antalya'da, 15 Temmuz'da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak

        ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesinin resmi plakalı toplu taşıma araçları ve tramvay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşları ücretsiz taşıyacak.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşların toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanması kararlaştırıldı.

        Buna göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlik ve anma programlarına vatandaşların daha kolay ulaşımı için belediyenin resmi plakalı araçları ile ANTRAY ve Nostalji Tramvayı, 15 Temmuz Cumartesi günü vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

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