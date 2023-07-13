Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Antalya'da dalış eğitmeninin dersini orfoz balığının da izlemesi görüntülendi

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 17:01
        Antalya'da dalış eğitmeninin dersini orfoz balığının da izlemesi görüntülendi

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış yapan eğitmenin kursiyerlere ders verdiği sırada yanlarına orfoz balığının yaklaşması görüntülendi.

        İlçedeki bir dalış okulunda görevli Volkan Demirbaş, eğitim vermek amacıyla dalış gerçekleştirdi.

        Bu sırada bir orfoz balığı Demirbaş'ın yanına yaklaştı. Demirbaş, karşısında hareketsiz bir şekilde duran balığa ders notlarını parmak işaretleriyle gösterdi.

        Balık, bir süre daha bekledikten sonra dalgıçların yanından ayrıldı.

        O anlar sualtı kamerası ile görüntülendi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Köpek balığı sanılarak taşlandı, nesli tükenmekte olan tür çıktı
        Köpek balığı sanılarak taşlandı, nesli tükenmekte olan tür çıktı
        Antalya'da spot mağazasında yangın; eşyalar ve önündeki kamyonet yandı
        Antalya'da spot mağazasında yangın; eşyalar ve önündeki kamyonet yandı
        Patara Deniz Feneri'nin çeşme oluğundan su akıtıldı
        Patara Deniz Feneri'nin çeşme oluğundan su akıtıldı
        80 bin lira diş tedavi parasını biriktirmek için okulu bırakıp işe girdi
        80 bin lira diş tedavi parasını biriktirmek için okulu bırakıp işe girdi
        Hırsızlık yaparken kameraya yakalanan İranlı 2 kadın turist tutuklandı
        Hırsızlık yaparken kameraya yakalanan İranlı 2 kadın turist tutuklandı
        Annesini ziyaret sonrası minibüsün altında kalan kadın öldü
        Annesini ziyaret sonrası minibüsün altında kalan kadın öldü